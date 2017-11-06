Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığınca, Arakanlı Müslümanlara yapılan ikinci etap yardımlar kapsamında Pauktaw kasabasındaki 6 bin nüfuslu Kyi Ni Pin köyüne gıda kolileri ulaştırıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, temel gıda maddelerine erişimi olmayan Pauktaw kasabasına bağlı 6 bin nüfuslu Kyi Ni Pin köyüne ulaştırılan ikinci etap gıda kolilerinin, Arakan eyalet yönetimiyle iş birliğinde ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı bildirildi.

TİKA'nın daha önce de bambu barınak desteği sağladığı köyün nüfusunun 1 yılda 5 binden 6 bine çıktığı vurgulanan açıklamada, Müslümanların gıda ihtiyaçlarının da buna bağlı arttığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, köylüler, Türkiye'nin her zaman yanlarında olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yardımların bölgeye ulaştırılması konusunda lojistik destek veren Arakan eyaleti yetkilileri, Türkiye’nin dünyanın neresinde olursa olsun başka bir amaç gütmeksizin yardımlarda bulunduğunu ve bu yardımları hızlıca eriştirdiği için gelecekteki yardımlarda da Türkiye'ye lojistik destek vereceklerini açıkladı.

Arakan'ın kuzeyinde 25 Ağustos'ta başlayan çatışmalar sonucunda köylerini terk edip Bangladeş’e sığınanların sayısı 607 bine ulaşırken, Arakan eyaletinin kuzeyinde kalan çoğu Müslüman köylerinin temel gıda malzemelerine erişimi kısıtlanmıştı.

TİKA, Myanmar'da 25 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde Arakanlı Müslümanlar için 150 tonluk insani yardım malzemesini, botlarla Maugdaw bölgesinde dağıtımı yapacak yetkililere teslim etmiş ve yaklaşık 10 tonluk insani yardım malzemesi de helikopterlerle doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştı.

TİKA tarafından Arakan'da ikinci aşama yardımlar kapsamında bin 500 gıda kolisi Rathidaung'daki yaklaşık on bin Arakanlı Müslümana dağıtıldı.