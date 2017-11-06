Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Doha'daki resmi ziyaretleri kapsamında Katar TSK Kara Unsur Komutanlığı'na gelişinde subay ve astsubaylar tarafından karşılandı.





Tören kıtasını selamlayan Canikli, birlik özel defterini imzaladı. Komutanlığın faaliyetlerine ilişkin brifing alan Canikli, daha sonra Mehmetçik'in kaldığı tesislerde incelemelerde bulundu.





Katar TSK Kara Unsur Komutanlığı personeline hitap eden Bakan Canikli, askerlerin Doha'da Türk milletini temsil ettiğini belirtti.





Türk bayrağının bölgede barışı ve huzuru sürdürmek üzere dalgalandığını dile getiren Canikli, şunları söyledi: "Bayrağımızı bu coğrafyada siz dalgalandırıyorsunuz. Türk milleti, sizinle gurur duyuyor. Özellikle son yıllarda ülkemizin içinde bulunduğu coğrafya ve bütün bu bölgede ülkelerimizin bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü tehdit eden risk unsurlarıyla karşı karşıyayız. Tehditler sürekli artmaktadır. Tehditlerin boyutu büyümektedir. Şu anda Türkiye, dünyanın en kanlı üç terör örgütüyle aynı anda mücadele etmektedir."





"Türkiye'nin savunması sınırlarımızdan başlamıyor." diyen Canikli, teknolojinin gelişmesiyle uzak noktalardan güvenliği tehdit eden veya edebilecek saldırılarla karşılaşma riskinin arttığını vurguladı.





Canikli, şöyle konuştu: "Şu anda bunu yaşıyoruz. Çok ciddi bir tehditle karşı karşıya Türkiye. Sadece Türkiye değil dostlarımız da aynı zamanda. Özellikle Ortadoğu ve Körfez coğrafyasında ülkelerin haritaları, sınırları yeniden şekillendirilmeye çalışılıyor. Ülkeler bölünerek, daha küçük parçalara ayrılarak daha kolay yönetilebilir hale getirilmeye çalışılıyor. Türkiye üzerinde de bu anlamda operasyon yapılmaya çalışılıyor ama hamd olsun milletimizin çelik gibi iradesi, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimizin kahramanca duruşlarıyla bugüne kadar bu hain emellere ulaşamadılar, bundan sonra da Allah'ın izniyle ulaşamayacaklar."





Canikli, milletin bu konudaki kararlılığını bütün dünyanın gördüğüne işaret ederek, şunları kaydetti: "Topraklarımızın savunulabilmesi için, özgür olarak hayatiyetimizi devam ettirebilmemiz için güçlü olmak, güçlü kalmak zorundayız. Siz buralarda bunu sağlamak için bulunuyorsunuz. Özellikle küresel güçler tarafından, sadece Türkiye değil, dostlarımız, kardeşlerimiz, komşularımız, komşu ülkeler üzerinde de birtakım operasyonlar yapılmaya çalışılıyor. Bu projelere karşı birlikte durabilmeliyiz, buna hedef olan ülkelerle, kardeşlerimizle, dost ülkelerle birlikte karşı koyabilmeliyiz, güçlerimizi birleştirebilmeliyiz. Sizin burada bulunmanızı bu açıdan da değerlendirmek gerekiyor, bu çerçevede görmek gerekiyor. Bir olacağız, birlikte olacağız, güçlerimizi birleştireceğiz ve bizleri güçsüzleştirip daha kolay yönetilebilir olmayı hedefleyen projelere karşı birlikte duracağız. Yaptığınız iş tarihi bir iş. Tarihi bir sorumluluk altındasınız. Mirasımızın bize devrettiği sorumluluğu hayata geçiriyorsunuz."





"Varlığınız bütün milletimizi gururlandırıyor" Canikli, tarihin üzerine yüklediği sorumluluktan kimsenin kaçamayacağını belirterek, "Bu açıdan bakıldığında siz şu anda tarihimizin bize yüklediği misyonun gereğini yapıyorsunuz, yapmaya da devam edeceksiniz. Bu varlığınız, temsiliniz bütün milletimizi gururlandırıyor, heyecanlandırıyor. Sizinle gurur duyuyoruz, bütün Türk milleti sizinle gurur duyuyor. En iyi şekilde şanlı bayrağımızı buralarda dalgalandırmaya, dostlarımıza, kardeşlerimize gereken desteği en iyi şekilde sağlamaya devam edeceksiniz." ifadelerini kullandı.





Katar TSK Kara Unsur Komutanlığı, Türkiye ile Katar arasında 19 Aralık 2014'te imzalanan anlaşma kapsamında Tarık Bin Ziyad Kışlası'na konuşlandı. Türk bayrağı 8 Ekim 2015'te Tarık Bin Ziyad Kışlası'nda törenle göndere çekilirken, 29 Ekim 2015'te Katar Silahlı Kuvvetlerinin en büyük tatbikatı olan Zafer-2015 Tatbikatı, Türk personelin katılımıyla ortak icra edildi.





Komutanlık, Doha'da Katar'ın savunma imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesini destekleme, üzerinde mutabık kalınacak terörizmle mücadele ile uluslararası barışı destekleme harekatlarına katkı sağlama görevlerini yerine getiriyor.





Katar TSK Kara Unsur Komutanlığı, personelinin üniformaları da dikkat çekiyor. Özel üretilen üniformalar Doha'daki askerler tarafından kullanılıyor.





Araziye uygun renk tonlarıya dikkat çeken kamuflaj sıcak iklim şartlarına karşı da Mehmetçik'i koruyor.





Özel kumaştan yapılan üniformaların daha az terlettiği belirtilirken, askerlerin arazi ve iklim şartlarına uygun botları da dikkati çekiyor.



