Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu merkezli Ankara, Yozgat, Bursa ve Zonguldak’ta yaptıkları operasyonlarda haklarında yakalama kararı çıkarılan 22 kişiden 16’sını gözaltına aldı. Çeşitli meslek gruplarından 7’si kadın 2’si erkek, E.Y., G.A., G.İ., H.A., H.A., H.Y., R.Ö., M.S.T., M.C.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Ayrıca, şahısların örgütün haberleşme programı bylock kullandıkları da öğrenildi.