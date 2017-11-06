Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Soylu, Ankara Valisi Ercan Topaca, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İller İdaresi Genel Müdürü Doç. Dr. İlker Gündüzöz ve beraberindekilerle Gazi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi. Girişte gaziler tarafından karşılanan Bakan Soylu, daha sonra dinlenme salonunda önceki gün benzin istasyonunda darbedilen ve terörle mücadele sırasında gazi olan Muzaffer Oktay ve İbrahim Kızılkaş ile görüştü. Oktay ve Kızılkaş'tan olayla ilgili bilgi alan Soylu, diğer gazilerle de bir süre sohbet etti. Gazilerin taleplerini dinleyen Soylu, daha sonra hastaneden ayrıldı.



Önceki gün ailelerinin de bulunduğu araçla seyahat eden gaziler Muzaffer Oktay ve İbrahim Kızılkaş, önce trafikte taciz edilmiş, ardından da sığındıkları petrol istasyonunda 6 kişi tarafından darbedilmişti. Olayın ardından Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gazileri darbettikleri iddiasıyla Doğan Ç, Osman Y, Enes K, Batuhan Ö, Barış Y. ve Tamer G'yi gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Doğan Ç. ile Tamer G, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, diğerleri savcılık kararıyla serbest bırakılmıştı.

