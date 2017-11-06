Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Silopi İlçesi'nde TSK'ya bağlı birlikler ile Irak özel kuvvetlerin ortak yürüttüğü tatbikat 50’nci gününe girdi. Yağışlar ve zeminde oluşan çamur nedeniyle kepçeler çevre düzenlemesi yaparken kepçe ve iş makineleri de, mevcut mevzilere ek toprak takviyesi yaptı. Tatbikata çıkmayan tankların üzeri ise askerler tarafından branda ile örtüldü. İlk etapta tank üzerindeki silahların, daha sonra da tankların büyük bölümüne branda çekildi. Tankların yağışlardan korunması için askerlerin tank üzerinde çalıştıkları görüldü.