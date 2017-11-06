Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin tutuklanan FETÖ'cü elçilik çalışanlarını bahane ederek 8 Ekim'de başlattığı vize krizinde bu akşam önemli bir eşik aşıldı.

ABD Büyükelçiliği, sınırlı sayıda vize randevusunu tüm temsilciliklerden almaya başladığını açıkladı.

TÜRKİYE DE AYNI ŞEKİLDE KARŞILIK VERDİ

Açıklamada, vize konusunda herhangi bir kısıtlama olmadığı ancak başvuru sayısında sınırlama olacağı vurgulandı.

ABD'nin vize yasağına aynı üslupla karşılık veren Türkiye de, ABD vatandaşlarına vizeleri askıya almıştı.

ABD'nin hamlesinden sonra açıklama yapan Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği "ABD vatandaşlarının vize başvuruları sınırlı olarak alınmaya başlanmıştır" denildi.