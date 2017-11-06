Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinde sınırlı ölçüde vize başvurularını yeniden kabul etmeye başlamasının ardından ABD Büyükelçiliği'nden bir açıklama geldi.



"TÜRKİYE ABD HÜKÜMETİNE BİLGİ VERMEYİ TAAHHÜT ETTİ"

Açıklamada Türk hükümetinin ABD'nin Türkiye'deki çalışanlarının gözaltına alınmayıp tutuklanmayacaklarına ilişkin güvence verdiği belirtildi. Açıklamada ayrıca "Bundan sonra Türk hükümeti bizim yerel bir çalışanımızı gözaltına alma ya da tutuklama niyeti önceden Amerikan hükümetine bilgi vermeyi taahhüt etmiştir" denildi.