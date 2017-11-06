Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT Spor’da programa katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yabancı sayısı sınırlaması hakkında konuştu.Altyapının önemine değinen Bakan Bak, "Futbolumuzun ekol olması için altyapıdan oyuncuların olması lazım. Altyapıdan yetişmiş futbolcuların Milli Takım’da olması lazım. Yabancı sayısının düşmesini arzu ediyorum. 5 veya 6 futbolcu olabilir. Önümüzde Galatasaray örneği var. Galatasaray, 4 yabancıyla Avrupa Şampiyonu oldu" şeklinde konuştu.

"KULÜPLER BİRLİĞİ İLE DE DÜŞÜNCELERİMİZİ PAYLAŞIYORUZ"

Kulüpler Birliği ile görüştüklerini aktaran Osman Aşkın Bak, "Türk futbolcu yetiştiren başarılı örneklerimiz de var. Altınordu mesela. Cengiz Ünder’i çıkardı, Roma’ya kadar gitti. Çağlar Söyüncü, Bundesliga’da oynuyor. Kulüpler Birliği ile de düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Dursun Özbek çok iyi bir başkan gerçekten. Bu bizim ortak sorunumuz. Antrenör sorunumuz, eğitici sorunumuz var. Onları da eğitmemiz lazım. Alt yapıya yatırım yapmak isteyen takımlara federasyon gerekli yardımları sağlıyor. Yabancı oyuncuların da kaliteli olması gerekiyor. Milli Takım olarak başarılı olmamız için, ülke olarak ekol olabilmek için bunları yapmak zorundayız. Almanya’da da yapılan yatırımları görüyoruz. Bu yatırımları biz de yaparız. Kulüpler yeter ki alt yapılarına yatırım yapsın. Avrupa’da başarılı olan Türk takımlara saygı duyuyoruz da Milli Takımı da düşünmemiz gerekiyor" dedi.

"BİR YOL HARİTASI ÇİZMEMİZ GEREKİYOR"

Basketboldaki yabancı oyuncu sayısına da değinen Bakan Aşkın Bak, "Fenerbahçe’nin basketboldaki şampiyonluğu ile gurur duyduk ama oyuncuları ligde oynayabilir. A Milli oyuncuların, kendi takımlarında aldığı süreler ortada. Basketbolda da geçmiş yıllarda başarı örneklerimiz var. Efes ve Galatasaray örnekleri var. Basketbol oyuncuları kendi takımında süre alamıyor. Futbolda da aynı sorun var. Yetenek konusunda eksikliklerimiz yok. Bir yol haritası çizmemiz gerekiyor. Basketbolda Avrupa ikincisi, dünya ikincisi olduk geçmişte. Slovenya şampiyon oldu mesela. Kendi ligleri var. Tüm oyuncuları Avrupa’da oynuyor. Litvanya yine öyle" şeklinde konuştu.