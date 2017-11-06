Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Merkezindeki görüşmenin ardından iki aday, il ve ilçe başkanı ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Erol Kaya ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşmenin ardından AK Parti’nin İnegöl Belediye Başkan Adayı, mevcut Belediye Başkan Yardımcısı Alper Taban olarak belirlendi. AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından İnegöl Belediye Başkanı adayının yarın kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.Alper Taban'ın AK Parti İnegöl İlçe Teşkilatı tarafından yapılan temayül yoklamasında birinci çıktığı belirtildi.