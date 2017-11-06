Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce son günlerde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin Muğla koylarını kullanarak illegal yollardan tekne ile yurt dışına kaçma girişimlerinde artma olması sebebiyle yapılan denetimler sonucunda yurt dışına kaçmaya çalışan 9'u FETÖ/PDY üyesi toplam 11 kişi ile 2'si organizatör, Marmaris ilçesi Turunç Mahallesi'nde yakalandı. 3 kişi ise firar etti. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile şüpheliler S.Ç. (30), R.Ç. (33), G.Ö. (34), N.Ş. (32), İ.Ş. (33), B.Ö. (34), S.S. (38) ve S.S. (32) ile organizatörler Y.B.H. (52) ve O.A. (31) gözaltına alındı. Jandarmanın dur ihtarına uymayarak kaçan K.R (40), T.T. (33) ve M.T.'nin (33) yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Yakalanan şüpheliler arasında ihraç edilen hakimlerin de bulunduğu, 6'sında sahte kimlik bulunduğu belirtildi. Soruşturmanın derinleştirilmesi sonucunda 8 şüphelinin İzmir, Balıkesir, Burdur ve Aydın’da arandığı tespit edildi. Aralarında ByLock kullanıcılarının da bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından arandıkları illere gönderileceği, diğer şüphelilerin ise adliyeye sevk edileceği bildirildi.