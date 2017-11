Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, darp edilen iki gazi ile ailesine olaydan derin üzüntü duyduğunu, her zaman iyi ve kötü günde şehit yakınları ile gazilerin yanında olduklarını belirterek, "Vatan sevgisi, millet sevgisi, şehitlik ve gazilik makamını ve bu rütbelerin ne demek olduğunu bilmeyen kişilermiş. Milletimiz sizin değerinizi biliyor. Sizler, başımızın tacısınız. Şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi emanet olarak görüyoruz. Her zaman hizmetinizdeyiz." dedi.Bakan Kaya, önceki gün ailesiyle seyahat ederken trafikte taciz edilen ve sığındıkları benzin istasyonunda darp edilen gaziler Muzaffer Oktay ve İbrahim Kızılkaş'ı tedavi gördükleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

Ziyareti kapsamında gazi ve aileleriyle bir araya gelen Kaya, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Oktay ve Kızılkaş'ın Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gazi olduklarını anımsattı.Uzman Çavuş gazi İbrahim Kızılkaş ve eşi Seda Kızılkaş ile görüşen Kaya, kendilerine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kaya, devletin her zaman şehit yakınlarının ve gazilerin yanında olduğunu vurguladı.Olayın tüm milleti derinden üzdüğünü ve kendisine çok sayıda telefon geldiğini anlatan Kaya, "Vatan sevgisi, millet sevgisi, şehitlik ve gazilik makamını ve bu rütbelerin ne demek olduğunu bilmeyen kişilermiş. Bunu, birkaç kendini bilmezin yaptığı bir şey olarak görün. Milletimiz sizin değerinizi biliyor. Sizler, başımızın tacısınız. Şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi emanet olarak görüyoruz. Her zaman hizmetinizdeyiz." diye konuştu.

Kaya, İstanbul'dan yeni geldiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Milletimiz için bu makamlar çok önemli, çok değerli. Bu vatan için şehit olmak, vatanın birliği ve beraberliği için gazi olmak ne demek milletimiz çok iyi biliyor. Birkaç kendini bilmez... Üzülmeyin lütfen. Biz sizinleyiz. Devletimiz her zaman sizlerle. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız her zaman sizinle. Size hizmet etmek bizim için büyük onur. İyi ve kötü gününüzde her zaman yanınızdayız."

Gazi Oktay'ın erkek kardeşi Yunus Oktay'ı kucağına alan, babasıyla görüşen ve annesinin de ellerinden öpen Kaya, gazi Kızılkaş'ın eşi Seda Kızılkaş'tan olay sırasında yanlarında bulunan iki yaşındaki çocukları Nehir Ada Kızılkaş'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Nehir Ada'nın olaya tanık olduğu için psikolojik bir destek alıp almadığını soran Kaya, bununla da ilgilenileceğini söyledi. Kaya, olayın iki yaşındaki bir çocuk için büyük bir travma olduğunu söyledi.Darp edenlerden iki kişinin tutuklandığının hatırlatılması üzerine Kaya, sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.