Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD ile Türkiye arasında çıkan vize krizinde yaşanan yeni gelişmeyle birlikte, vatandaşların vize başvurusu yapabileceği açıklandı. ABD'nin Türkiye'deki temsilciliklerinden sınırlı da olsa vize başvuru almaya başlamasına Türkiye de aynı şekilde karşılık vererek "kısıtlı" başvuruları başlattı.

Başvuruların başlamasının ardından uzun süredir hizmet vermeyen Amerikan Başkonsolosluğu kapılarını vatandaşlara açtı. Sabahın erken saatlerinde bazı vatandaşlar konsolosluğa giderek işlemlerini yaptırmaya başladı. Yasağın kısmi olarak kalktığı ilk gün konsolosluğun sakin olduğu görüldü.

Konsolosluğun yanında kafe işeten Hanife Kızılkaya vize krizi nedeniyle yaklaşık bir aydır kapalı olduklarını söyleyerek, “Uzun süredir konsolosluk kapalıydı. Konsolosluk vizeyi kapatınca bizlerde kafeyi kapatmıştık. Şimdi temizlik yapıyorum. Yarın tekrar kafeyi açacağız” dedi.