Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'un Sarıyer'e bağlı Ayazağa Kemerburgaz Caddesi üzerindeki bir şantiye alanında çalışan işçi toprağa gömüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İşçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.