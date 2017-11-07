İstanbul'un Sarıyer'e bağlı Ayazağa Kemerburgaz Caddesi üzerindeki bir şantiye alanında çalışan işçi toprağa gömüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İşçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kemerburgaz'da göçük! Bir işçi toprak altında
07.11.2017 - 11:01 | Son Güncelleme: 07.11.2017 - 11:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kemerburgaz'da bir şantiye alanında çalışan işçi toprağa gömüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Etiketler : sarıyer,ayazağa,kemerburgaz,şantiye,
517631 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/517631.aspx
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