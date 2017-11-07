Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'da 17 yıldan bu yana kullanılan Çarşamba Havalimanı, pistte oluşan çökmeler nedeniyle 8 Ağustos'ta bakıma alındı. Havalimanının kapalı olması nedeniyle de yolcular, Amasya'da bulunan Merzifon Havalimanı ve Ordu'da bulunan Ordu-Giresun Havalimanı'nı kullandı. 3 ay süren bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Çarşamba Havalimanı, bugün hizmete yeniden açıldı. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, bu sabah açılan piste inen ilk uçak oldu.







136 yolcuyu taşıyan 'Serik' isimli uçak için itfaiye araçları su takı seromonisi gerçekleştirdi. Uçağın mürettebatı Havalimanı Müdürü Hamit Anıl tarafından çiçekle karşılandı. Uçaktan inen yolculara ise görevliler tarafından karşılanarak çikolata ikram edildi. Karşılama sonrasında havalimanındaki onarım işini yapılan firmanın görevlisi Muzaffer Çaylı, yapılan çalışma hakkında bilgi verdi. Çaylı, "90 gün süren çalışma kapsamında havalimanı pistinin çöken iki bölümü ile elektrik altyapısını yenileyip uluslararası uçuş kurallarına uygun getirdik. Bir kaç küçük eksiklerimiz kaldı. Onları da en kısa sürede gidereceğiz" dedi.





