Yunan gümrük görevlilerinin grevde olması sebebiyle 9 Kasım 2017 Perşembe günü saat 07.00'den 10 Kasım 2017 Cuma günü 07.00'ye kadar İpsala Gümrük Kapısı'ndan tır geçişlerine izin verilmeyecek. Grev süresince balık yüklü tırlar, yolcu taşıyan küçük araçlar ve otobüsler geçiş yapabilecek.
Son dakika: İpsala Gümrük Kapısı tır geçişlerine kapanıyor
07.11.2017 - 13:33 | Son Güncelleme: 07.11.2017 - 13:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne'nin İpsala ilçesinde İpsala Gümrük Kapısı Yunan gümrük görevlilerinin grevde olması nedeniyle tır geçişlerine kapanacak.
Etiketler : ipsala,sınır kapısı,
517672 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/517672.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER