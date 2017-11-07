Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunan gümrük görevlilerinin grevde olması sebebiyle 9 Kasım 2017 Perşembe günü saat 07.00'den 10 Kasım 2017 Cuma günü 07.00'ye kadar İpsala Gümrük Kapısı'ndan tır geçişlerine izin verilmeyecek. Grev süresince balık yüklü tırlar, yolcu taşıyan küçük araçlar ve otobüsler geçiş yapabilecek.