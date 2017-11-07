Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu merkezli Ankara, Yozgat, Bursa ve Zonguldak illerinde, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda haklarında yakalama kararı çıkarılan 22 kişiden 8’i gözaltına alındı.

Gözaltına alınan A.Y., M.Y., H.Y., M.D., K.S., C.A., C.Ö. ve A. K. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

Yapılan operasyonlar sonucu yakalama kararı bulunan 22 şüpheliden toplam 17'sinin gözaltına alınarak adliyeye sevk edildiği, kalan 5 kişin ise arama çalışmaları sürdüğü öğrenildi.