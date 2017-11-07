Millî Savunma Bakanlığından, Ankara'da iki gazinin darp edilmesine karışan şüphelilerden, Bakanlık olarak şikayetçi olunduğu ve gazilerin yanında davaya katılma talebinde bulunulduğu bildirildi.
Millî Savunma Bakanlığı da gazilerimizin davasına müdahil olma talebinde bulundu
07.11.2017 - 18:22 | Son Güncelleme: 07.11.2017 - 18:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Savunma Bakanlığından, Ankara'da iki gazinin darp edilmesine karışan şüphelilerden, Bakanlık olarak şikayetçi olunduğu ve gazilerin yanında davaya katılma talebinde bulunulduğu bildirildi.
Etiketler : millî savunma bakanlığı,
517741 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/517741.aspx
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