Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakan ABD ve Türkiye arasındaki adli yardımlaşma konuları hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Adalet Bakanı Gül, ABD’li mevkidaşı ile görüştü
07.11.2017 - 23:33 | Son Güncelleme: 07.11.2017 - 23:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanı Jeff Sessions ile telefonda görüştü. İki bakan, Türkiye ve ABD arasında adli yardımlaşma konuları üzerinde görüş alışverişinde bulundular
Etiketler : abdulhamit gül,adalet bakanı,abd,
517785 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/517785.aspx
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