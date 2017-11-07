Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakan ABD ve Türkiye arasındaki adli yardımlaşma konuları hakkında görüş alışverişinde bulundu.