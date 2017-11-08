Melih Gökçek’in istifasının ardından boşalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen eski Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Sincan Belediyesindeki mesai arkadaşlarıyla vedalaştı. Bina önünde düzenlenen törende belediye çalışanlarıyla tek tek vedalaşan Tuna, duygusal anlar yaşadı. Melih Gökçek’ten boşalan koltuğu devralan Tuna’nın Ankara Büyükşehir Belediyesinde görev yapan bürokratların ve genel müdürlerin istifasını istediği öğrenildi.
Yeni başkan, Ankara Büyükşehir Belediyesindeki tüm bürokratların istifasını istedi
08.11.2017 - 00:21 | Son Güncelleme: 08.11.2017 - 00:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sincan Belediyesindeki mesai arkadaşlarıyla vedalaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara Büyükşehir Belediyesinde görev yapan bürokratların ve genel müdürlerin istifasını istedi.
Etiketler : Mustafa Tuna,Ankara Büyükşehir Belediyesi,istifa,
517796 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/517796.aspx
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