Emniyet kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu gece aşırı uç radikal terör örgütlerine yönelik bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Saat 00:00 sıralarında Kağıthane'de önceden belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştiren terör polisi, geçtiğimiz yıllarda El-Kaide’den kopan El-Nusra Cephesi’nin farklı bir kolu olan Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) adlı örgüte mensup 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların barındıkları adreslerde yapılan aramalarda 1 adet Browning marka silah, 2 adet pompalı tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel dokümanların da ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 hücre üyesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesine götürüldü.
İstanbul'da terör operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
08.11.2017 - 02:46 | Son Güncelleme: 08.11.2017 - 02:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da radikal terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) örgütüne mensup 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların barındıkları adreslerde silah ve mermiler ele geçirildi.
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