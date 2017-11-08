Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi ardından örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen bin 65’i özel okul, 361’i diğer özel öğretim kurumu, 848’i de özel öğrenci yurdu olmak üzere toplam 2 bin 274 kurumun kapatıldığını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki Millî Eğitim Bakanlığı 2018 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Yılmaz, şunları söyledi:

Eğitim bütçemiz, 2018 yılında bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 18’ine denk düşecek şekilde 134 milyar 727 milyon TL olarak belirlendi. Eğitimi çağın teknolojisi ile buluşturmak için başlatılan FATİH Projesi kapsamında 432 bin 288 adet Etkileşimli Tahta okullara kuruldu. 14 bin 933 okulda, 1 milyon 8 bin 971 adet uç kurulumu yapıldı. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimini müteakip bu terör örgütüyle, iltisakı veya aidiyeti tespit edilen bin 65’i özel okul, 361’i diğer özel öğretim kurumu ve 848’i özel öğrenci yurdu olmak üzere toplam 2 bin 274 kurum kapatıldı. Öğretmenlerin mali ve sosyal haklarında da önemli iyileştirmeler yapılıyor. 2002 yılında öğretmenlerin maaşı 470 TL iken, 2017 tarihi itibarıyla yüzde 515,04 artışla 2 bin 891 TL’ye yükseldi, ek ders ücretiyle maaşlar 3 bin 618 TL’yi buluyor.

612 BİN SURİYELİYE EĞİTİM

253 bin 542 geçici eğitim merkezlerinde, 358 bin 966 okulda olmak üzere toplam 612 bin 508 Suriyeli öğrenciye Bakanlık tarafından eğitim öğretim hizmeti veriliyor. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, ilköğretimde 17’ye, ortaöğretimde de 13’e düştü. Norm kadro doluluk oranları Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 92,28’e, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde 90,35’e, ülke genelinde ise yüzde 90,60 seviyesine ulaştı. 2003 yılından bugüne 48 bin 463’ü hayırsever vatandaş toplam 282 bin 166 adet yeni dersliğin yapımı tamamlandı. Bu hayırseverlerin okulların yapımına katkısı 547 milyon 600 bin TL. 2017 yılının ilk 6 ayında bin 319 engelli öğretmen ataması, bin 367 sözleşmeli öğretmen ek ataması, 86 şehit yakını öğretmen ataması yapıldı. 2017’de 9 uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi, 131’i proje Anadolu İmam Hatip Lisesi, 124’ü fen ve sosyal programı uygulayan İmam Hatip Lisesi ile 2 bin 899’u imam hatip ortaokulu olmak üzere toplam 4 bin 340’a ulaştı. 2017 yılı sonu itibariyle 81 ilde 90 merkezde e-sınav uygulaması başlatılacak.