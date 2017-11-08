Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen silahlı çatışma sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Üsteğmen Mehmet Sakallı'nın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
08.11.2017 - 10:12 | Son Güncelleme: 08.11.2017 - 10:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erdoğan, Van'da PKK tarafından şehit edilen Üsteğmen Mehmet Sakallı'nın ailesine başsağlığı diledi.
Etiketler : erdoğan,şehit ailesi,telgraf,
517889 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/517889.aspx
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