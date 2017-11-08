Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen silahlı çatışma sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Üsteğmen Mehmet Sakallı'nın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.