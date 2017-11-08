Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NATO savunma bakanları bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanacak. Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli temsil edecek. Toplantının Türkiye için özel bir önemi de var. Çünkü Ankara, Fransa ve İtalya arasında ortak hava savunma sistemi geliştirme konusunda anlaşma imzalanacak.

Anlaşmanın hedefi, Fransa, İtalya ve Türkiye'nin, hava ve füze savunma sistemini ve her türlü tehdide karşı koruyabilecek sistemi birlikte geliştirmek.

İLK MUTABAKAT İMZALANDI



Geçtiğimiz ay Türkiye'nin kendi hava ve füze savunma sisteminin geliştirilmesi projesi kapsamında, Türk, Fransız ve İtalyan şirketleri arasında ilk mutabakat imzalanmıştı.

ORTAK GELİŞTİRME VE ÜRETME



Türkiye, İtalya ve Fransa arasında savunma sanayisi alanında yapılan önemi çalışmalar kapsamında, EUROSAM Konsorsiyumu ve Türk savunma sanayisi arasında hava ve füze savunma sisteminin birlikte geliştirilmesi ve üretilmesi kararı verildi.

Böylece, bu iş birliği içinde yer alan Türk, Fransız ve İtalyan şirketler, söz konusu sistemin, üç ülkenin ihtiyaçlarına göre tanımlaması için çalışacaklar.

TÜRKİYE KENDİ HAVA VE FÜZE SAVUNMA SİSTEMİNİ GELİŞTİRECEK



Rusya'dan alınan S-400, Türkiye'nin acil ihtiyaçlarından kaynaklanan bir çalışmayken, EUROSAM ile başlatılan çalışma, Türkiye'nin kendi hava ve füze savunma sistemini geliştirme çalışmasında yapacağı bir iş birliği niteliği taşıyor.

ÇAPLI VE BÜYÜK BİR PROJE



Araştırma, geliştirmeyi ve ortak üretimi kapsıyor. Bu, bir NATO şemsiyesi altında ittifak ilişkisi olan üç ülkenin yaptığı son derece çaplı ve büyük bir proje.

Burada üç ülke birlikte yol yürümeye başlayacak. Bu yol Türkiye'yi sadece bu alanda değil, savunma sanayisinin diğer alanlarında da çok daha iyi noktalara taşıyacak.

RUS S400'ÜNE YÖNELEN TÜRKİYE FARKLI ALTERNATİFLERİ DE DEĞERLENDİRİYOR



ABD Patriot sistemlerini bir tek Türkiye ile paylaşmıyor. Türkiye haliyle Rus S400 sistemine yöneldi. Fakat bu bir çeşit bağımlılık oluşturabilir. Türkiye haliyle farklı alternatifleri de değerlendiriyor.

Rusların S400 sistemine ilişkin yapacağı bilgi paylaşımı, Fransız-İtalyan ortaklığıyla edinilecek deneyim yüzde 100 bir Türk hava savunma sistemine kapı aralayacak.