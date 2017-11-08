İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmaları kapsamında, örgütün üyesi olduğu gerekçesiyle biri Suriye uyruklu 21 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İzmir polisi, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkartılan 17 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabancalar, mermiler, ölen örgüt üyelerini övücü fotoğraflar ve yasaklanmış yayınlar ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, şüpheliler emniyete götürüldü.
İzmir'de PKK'ya darbe: 17 gözaltı
08.11.2017 - 11:15 | Son Güncelleme: 08.11.2017 - 11:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları iddia edilen 17 şüpheli eş zamanlı baskınlarla operasyonla gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmaları kapsamında, örgütün üyesi olduğu gerekçesiyle biri Suriye uyruklu 21 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İzmir polisi, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkartılan 17 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabancalar, mermiler, ölen örgüt üyelerini övücü fotoğraflar ve yasaklanmış yayınlar ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Etiketler : izmir,pkk,operasyon,
517926 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/517926.aspx
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