Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 Kasım tarihinde Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri tarafından haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, biri ByLock kullanıcısı FETÖ/PDY üyesi Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup 7 muvazzaf astsubay, 4 PKK/KCK üyesi, 1 DEAŞ ve 1 DHKP-C üyesi 13 zanlı yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen 4 zanlı, bugün adliyeye sevk edildi.