Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkiye ile AB arasında gelecek dönemde düzenlenecek toplantılar kapsamında bu ay Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, daha sonra da Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın Brüksel'e gideceğini, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de aralık ayının başlarında ekonomik iş birliği çerçevesinde yüksek düzeyli ekonomik diyalog toplantılarında Türk heyetine başkanlık edeceğini belirterek, "Şu andan yıl sonuna kadar takvim çok dolu olacak. Oldukça önemli birçok konuyu tartışacağız." dedi.

Berger, Türkiye-AB ilişkileri ve gelecek dönemde düzenlenecek toplantılara ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'de geçen yıl göreve başladığını ve o dönemde Türkiye-AB ilişkilerinde politik tansiyonun çok yüksek olduğunu hatırlatan Berger, her iki tarafın da birçok açıklamalar yaptığını, raporlar yayınlandığını söyledi. Ancak Türkiye ile AB arasında Suriyeli mültecilerden hayatın her alanına kadar uzanan konularda çok yakın iş birliği olduğunun altını çizen Berger, bir yıllık süreçte birçok Türk bakanla bir araya geldiğini, pek çok kenti ziyaret ettiğini, valilerle görüşmelerde bulunduğunu anlattı.

"Yıl sonuna kadar takvim çok dolu olacak"

Bu yıl mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel ziyaretinde AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile yüksek düzeyde diyalog ve taahhüt konusunda mutabık kalındığını belirten Berger, bunlardan ilkinin temmuz ayında siyasi konularda yapıldığını anlattı. Kasım ayı sonunda enerji alanında bir toplantı düzenleneceği bilgisini veren Berger, şöyle devam etti:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, daha sonra da Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Brüksel'e gelecek. Ve ayrıca Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek aralık ayının başlarında ekonomik iş birliği çerçevesinde yüksek düzeyli ekonomik diyalog toplantılarında Türk heyetine başkanlık edecek. Bunlar gerçekten çok önemli iletişim alanları. Yine, Türkiye-AB ilişkilerindeki tüm önemli konuların tartışıldığı ve bürokratik terminolojide ortaklık komitesi olarak anılan toplantıda üst düzey yetkililer kasım ayının sonunda bir araya gelecek. Aynı zaman diliminde Ankara'da da terörle mücadele ve savunma, güvenlik konularında toplantılar yapılacak. Dolayısıyla şu andan yıl sonuna kadar takvim çok dolu olacak. Daha önce de söylediğim gibi oldukça önemli birçok konuyu tartışacağız."

"İkinci 3 milyar avro konusu gündemimizde"

Berger, AB'nin Türkiye'ye Suriyeli sığınmacılar için taahhüt ettiği 3 milyar avroya ilişkin soruya karşılık, geçen yıl üzerinde varılan anlaşmaya göre, paranın ilk diliminin harcanmasının ardından programın devam edeceğini söyledi. Şimdi 3 milyar avroluk ilk dilimin tamamlanmak üzere olduğunu dile getiren Berger, harcanan para ve gelecekte ihtiyaç duyulan para konusunu değerlendireceklerini anlattı.

Bu yılın sonunda ilgili kuruluşlar ve Türk hükûmeti ile sözleşme imzalanması gerektiğine dikkati çeken Berger, uygulamanın doğal olarak biraz zaman aldığını vurguladı. Berger, gelecek hafta Brüksel'de 3 milyar avroluk fonlamaya ilişkin toplantı yapılacağı bilgisini de verdi. Büyükelçi Berger, "Size net tarih veremem ama elbette ki ikinci 3 milyar avro konusu gündemimizde. Çünkü 3 milyar avroluk ilk dilimin kullanımının bu yıl sonunda tamamlanmış olacağını biliyoruz." dedi.

"Planlanan bir zirve yok"

Türkiye ile AB arasında yapılacak yeni zirve için masaya uzlaşmak ve fikir birliğine varmak için bazı şeyler koyulması gerektiğini ifade eden Berger, bu nedenle halihazırda yapılması planlanan bir zirve olmadığını vurguladı.

Büyükelçi Berger, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Juncker'in mayıs ayındaki görüşmelerinde gelecek yıl aynı tarihte zirve yapılması konusunu tartıştıklarını da hatırlatarak, "Birçok konu tartışılmalı. Her zamanki ikili iş birliğinin ötesinde Türkiye ile çok yakın iş birliğimiz var. Dolayısıyla bu zirve, yalnızca ikili meseleler için değil, aynı zamanda çok daha kapsamlı konular için de önemli olacaktır." diye konuştu.