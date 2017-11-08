Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 'Şahinler' ve 'Sarallar' grupları arasındaki davadan 3 Kasım'da tahliye olan Sedat Şahin ve Halis Kocaman, başka bir suç kapsamında yeniden gözaltına almıştı. Polis, devam eden başka bir soruşturma kapsamında suç örgütü lideri Şahin ve Kocaman'ın dışında 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.