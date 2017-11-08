Alınan bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 'Şahinler' ve 'Sarallar' grupları arasındaki davadan 3 Kasım'da tahliye olan Sedat Şahin ve Halis Kocaman, başka bir suç kapsamında yeniden gözaltına almıştı. Polis, devam eden başka bir soruşturma kapsamında suç örgütü lideri Şahin ve Kocaman'ın dışında 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Sedat Şahin’in 5 adamı daha gözaltına alındı
08.11.2017 - 13:43 | Son Güncelleme: 08.11.2017 - 13:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da görülen Sarallar-Şahinler davasında hakkında verilen tahliye kararının ardından yeniden gözaltına alınan organize suç örgütü lideri Sedat Şahin’in de aralarında olduğu soruşturmada gözaltı sayısı 6’ya yükseldi.
Etiketler : sedat şahin,mafya lider,sarallar,şahinler,
517983 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/517983.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER