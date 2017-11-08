Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha öncesinde e-devlet Kapısı'ndan sadece kendi için belge alınabiliyor iken, artık Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi'ni kendi, eşi ve henüz ergin olmayan çocukları için belgeleri alınabilecek.