Daha öncesinde e-devlet Kapısı'ndan sadece kendi için belge alınabiliyor iken, artık Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi'ni kendi, eşi ve henüz ergin olmayan çocukları için belgeleri alınabilecek.
E-Devlet üzerinden adres belgesi almak kolaylaştı
08.11.2017 - 14:39 | Son Güncelleme: 08.11.2017 - 14:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Devlet Kapısı üzerinden sunulan “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” hizmeti, içeriği ve kapsamı genişletilerek yeni haliyle kullanıma açıldı.
Etiketler : edevlet,edevlet adres,
517999 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/517999.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER