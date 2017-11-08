Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman görüşecek. Görüşmede, Meclis Başkanlığı Seçimlerinin ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup Başkanvekilleriyle de görüşeceği öğrenildi.