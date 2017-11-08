Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman görüşecek. Görüşmede, Meclis Başkanlığı Seçimlerinin ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup Başkanvekilleriyle de görüşeceği öğrenildi.
Erdoğan ile İsmail Kahraman bir araya gelecek
08.11.2017 - 17:00 | Son Güncelleme: 08.11.2017 - 17:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis Başkanı Kahraman ile bir araya geleceği bildirildi.
Etiketler : erdoğan,ismail kahraman,
518030 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/518030.aspx
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