Rus Donanması’na ait ’127’ borda numaralı savaş gemisi, saat 17.00 sıralarında İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi’ne açıldı. Geçiş sırasında gemiye denizden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot eşlik etti. Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giren savaş gemisi, yaklaşık 1 saat 15 dakikada geçişini tamamlayarak Marmara Denizi’ne açıldı.
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti
08.11.2017 - 18:22 | Son Güncelleme: 08.11.2017 - 18:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rus Donanması’na ait ‘127’ borda numaralı savaş gemisi, İstanbul Boğaz’ından geçerek Marmara Denizi’ne açıldı.
Etiketler : Rus Donanması,İstanbul Boğazı,
518060 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/518060.aspx
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