Rus Donanması’na ait ’127’ borda numaralı savaş gemisi, saat 17.00 sıralarında İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi’ne açıldı. Geçiş sırasında gemiye denizden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot eşlik etti. Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giren savaş gemisi, yaklaşık 1 saat 15 dakikada geçişini tamamlayarak Marmara Denizi’ne açıldı.