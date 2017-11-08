Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki makam odasında parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek ekonomi, eğitim, uyum yasaları, futbol ve daha farklı konulardaki soruları yanıtladı. Galatasaray'ın yabancı futbolcularıyla ilgili yaptığı yorum gündeme bomba gibi düşen Bahçeli yine futbolla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"GALATASARAY YA İSİM DEĞİŞTİRSİN YADA 11 YABANCIYLA SAHAYA ÇIKMAKTAN VAZGEÇSİN"

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a ilişkin açıklamalarının sosyal medyada çokça eleştiri aldığını anımsatan Bahçeli şöyle konuştu:

"Ama bizim söylediğimiz Galatasaray'ın düşünmesi gereken konu. Bir maça çıkıyorsunuz 11 yabancı futbolcu ile oynuyorsunuz. Bu Galatasaray'ın kuruluş gününden bugüne kadar ki zaferlerini gölgeleyen bir yaklaşımdır. Galatasaray'da hiç mi kimse gelmedi. Arada sırada birkaç yerli futbolculara yer vermelerinde fayda var. 11 kişi takım kuruyorsunuz 11'i de yabancı, antrenör de yabancı olursa hangi ülkenin takımıyız nerede oynuyoruz diye Galatasaraylılar bunu düşünmesi lazım. Onun için ya isim değiştirsinler ya bundan vazgeçsinler.

"BEŞİKTAŞ 11 YABANCI FUTBOLCUYLA SAHAYA ÇIKSIN KOYU BİR BEŞİKTAŞLI OLMAMA RAĞMEN KULÜPTEN AYRILIRIM"

Koyu bir Beşiktaşlı olduğunu vurgulayan Bahçeli, kendi takımınında 11 yabancıyla szahaya çıkması halinde takımını bırakabileceğini savunan Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

" Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş 1900'lü yıllardan beri olan kulüplerdir. Bunlar üzerinde böyle gölge taşımaması lazım. İki üç tane olabilir mi olur. Bizden de yurt dışına gidenlegidenlegidenler var övünüyoruz. Oradan da bize gelenler olabilir Ama 11 tane de olursa onu düşünmek lazım. Beşiktaş ta olmuş olsa, Beşiktaş 11 yabancı futbolcuyla sahaya çıksın koyu bir Beşiktaşlı olmama rağmen kulüpten ayrılırım.

"ALAYINI BEĞENİYORUM"

Beşiktaşlıyız niye öyle siyah beyaz. Kırmızı beyaz bir anlamı var. Öyle bir takımda bakıyorsunuz bunların hangisinin ayağında top var, ismi nedir şaşıyorsun. Dilinde dönmüyor bakıyorsun kimisi İspanyol, kimisi Brezilya. Bizim gençlerimize yol vermek lazım. Alt yapıyı geliştirmek de yarar var. Alt yapı da Beşiktaş üstaddır. Şenol Birol gibi, Yusuf Sanlı gibi. Yine de çıkar. Birkaç var futbolcu gözümüze taktığımız kişiler. 11'ini say desen yedi sekizine dilim dönmez. Beşiktaş' ta alayını beğeniyorum. "