Edinilen bilgiye göre kaza, Devrek ilçesinde Zonguldak-Ankara karayolu mevkisinde meydana geldi. S.C. idaresindeki 74 AY 007 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan 48 yaşındaki Bayram Kavşur adlı adama çarptı. Kavşur, çarpmanın etkisiyle yere savruldu. Çevredekilerin yardım ettiği doktorun imdadına ise tesadüf eseri olay yerinden geçen bir doktor yetişti. Ağır yaralanan adam Devlet Devrek Hastanesine kaldırıldı. Kavşur, hastanedeki tedavisinin ardından Zonguldak Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Yaralının imdadına yoldan geçen doktor yetişti
08.11.2017 - 19:26 | Son Güncelleme: 08.11.2017 - 19:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsü yayaya çarptı. Ağır yaralanan adamın imdadına ise olay yerinden tesadüfen geçen bir doktor yetişti.
Etiketler : Zonguldak,kaza,yaşam haberleri,
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