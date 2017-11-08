Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Devrek ilçesinde Zonguldak-Ankara karayolu mevkisinde meydana geldi. S.C. idaresindeki 74 AY 007 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan 48 yaşındaki Bayram Kavşur adlı adama çarptı. Kavşur, çarpmanın etkisiyle yere savruldu. Çevredekilerin yardım ettiği doktorun imdadına ise tesadüf eseri olay yerinden geçen bir doktor yetişti. Ağır yaralanan adam Devlet Devrek Hastanesine kaldırıldı. Kavşur, hastanedeki tedavisinin ardından Zonguldak Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.