Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, KHK ile kapatılan ÇHD’nin eski Genel Başkanı Avukat Selçuk Kozağaçlı gözaltına alındı. Akşam saatlerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul’da gözaltına alınan Kozağaçlı’nın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesindeki yerleşkesine götürüldüğü öğrenildi. Kozağaçlı’nın hangi soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ise henüz öğrenilemedi.