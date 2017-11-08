Alınan bilgiye göre, KHK ile kapatılan ÇHD’nin eski Genel Başkanı Avukat Selçuk Kozağaçlı gözaltına alındı. Akşam saatlerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul’da gözaltına alınan Kozağaçlı’nın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesindeki yerleşkesine götürüldüğü öğrenildi. Kozağaçlı’nın hangi soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ise henüz öğrenilemedi.
Kapatılan ÇHD’nin Genel Başkanı gözaltında
08.11.2017 - 23:00 | Son Güncelleme: 08.11.2017 - 23:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın gözaltına alındığı öğrenildi.
Etiketler : çağdaş hukukçular derneği,selçuk kozağaçlı,
518110 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/518110.aspx
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