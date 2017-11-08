Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Tasarı'nın, 9 maddesi daha kabul edildi.TBMM Genel Kurulunda kabul edilen maddelere göre, konuşma, internet, yayıncılık gibi haberleşme hizmetlerinde farklı özel iletişim vergisi oranları, her bir hizmet için yüzde 7,5 olarak aynı oranda belirlenecek.Tasarı, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da değişiklik yapıyor. Bayiliklere ilişkin ibareler madde metninden çıkarılıyor. Bayilik verme işlemlerinin tamamı veya bir kısmı başbayi tarafından gerçekleştirilebilecek.

Şans oyunları ile düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerden alınan yüzde 10 veraset ve intikal vergisi oranı, yüzde 20'ye çıkacak.Gayrimenkul sermaye iratlarına yönelik mükelleflerin gerçek giderlerine karşılık olmak üzere hasılatlarının yüzde 25'i oranında uygulanan götürü gider oranı yüzde 15'e düşürülecek.

Tasarıyla, çalışanların ücretlerinin 2017 yılı eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında bin 404 liranın altına düşmesi nedeniyle ücretlerinde meydana gelen azalışı telafi etmek amacıyla Gelir Vergisi Kanunu'na geçici madde ekleniyor. Buna göre, gerek bekar ve çocuksuz asgari ücretliye gerekse net ücreti bin 404 liranın altına düşecek ücretlilere, elde edecekleri net ücretleri bin 404 lirayı tamamlayacak şekilde ilave asgari geçim indirimi sağlanacak.

Vergi mükellefinin ilk tebliğ adresi MERNİS'te kayıtlı yerleşim yeri olacak.Tasarının 18. maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerinde olmaması üzerine Aydın, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.