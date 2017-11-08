Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Kasım’da Rusya’nın Soçi kentinde yapacakları görüşmenin detaylarını açıkladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uşakov, Erdoğan ile Putin’in Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’yle (Suriye Halk Kongresi) ilgili hazırlıkları ele alacağını söyledi. Suriye’nin gündemin ana konusu olacağını söyleyen Uşakov, “Görüşmede Suriye ile ilgili tüm konular ele alınacak. Fakat şimdi, bilindiği kadarıyla bu buluşma ayın 18’inde yapılmayacak, somut tarihi biraz daha geç belirleyeceğiz" dedi.