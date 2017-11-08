Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Kasım’da Rusya’nın Soçi kentinde yapacakları görüşmenin detaylarını açıkladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uşakov, Erdoğan ile Putin’in Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’yle (Suriye Halk Kongresi) ilgili hazırlıkları ele alacağını söyledi. Suriye’nin gündemin ana konusu olacağını söyleyen Uşakov, “Görüşmede Suriye ile ilgili tüm konular ele alınacak. Fakat şimdi, bilindiği kadarıyla bu buluşma ayın 18’inde yapılmayacak, somut tarihi biraz daha geç belirleyeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin bu konuları masaya yatıracak
08.11.2017 - 23:36 | Son Güncelleme: 08.11.2017 - 23:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya’nın Soçi kentinde gerçekleştireceği görüşmenin detaylarını açıkladı.
Etiketler : recep tayyip erdoğan,rusya,yuri uşakov,vladimir putin,
518120 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/518120.aspx
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