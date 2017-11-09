Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meral Akşener'in 200 kurucu üyesiyle 25 Ekim'de gövde gösterisi yaparak kurduğu İyi Parti, daha birinci ayını doldurmadan yaprak dökümü yaşadı.

Önce Çarşamba sabahı partinin Kocaeli İl Başkanı olarak atanan Haluk Ulusoy istifa etti. Haluk Ulusoy, yaptığı açıklamada, istifa nedenini sağlığının izin vermemesi olarak gösterdi.

CEVHER CEVHERİ DE İSTİFA ETTİ

Diğer istifa ise partinin Kurucular Kurulu'nda yer alan eski milletvekili Cevher Cevheri'den geldi.

CNN Türk'ün haberine göre, Cevheri istifasını Genel Merkeze iletti.







Kulislerde, Cevheri'nin Başkanlık Divanı'nda yer almaması üzerine kırgınlık yaşadığı ve bu yüzden istifa ettiği iddia edildi.

GENEL MERKEZİNİ HAFTA SONU AÇACAK

İyi Parti, 11 Kasım'da genel merkezin tadilatının bitirilip yerleşmeyi düşünüyor. Bu tür sorunların genel merkeze oturduktan sonra çözüleceğine ilişkin yorumlar yapılıyor.