Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 51'i tutuklu, 13'ü firari 92 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki 250 kişi kapasiteli salonda yapılan duruşmaya, tutuklu, tutuksuz sanıklar ve avukatları ile yakınları katıldı.Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı 5. Muhrip Filotillası Komodorluğu görevinde bulunan tutuklu sanık eski Deniz Kurmay Albay Önder Öngör, savunmasına devam etti.

"Gürültü yapmak için top atışı yaptırdım"



Öngör, firari sanık Tuğamiral Ayhan Bay'ın kendisini arayarak, sabotaj ve terör saldırısı olacağını söylediğini ve gemilerin Donanma Komutanlığı'ndan Marmara Denizi'ne seyre çıkması emrini verdiğini ifade ederek, "Emrimde olan 4 gemiyle Marmara Denizi'ne açıldık. Tuğamiral Bay, burada, Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele'nin bulunduğu geminin çevresinde şüpheli bir botun olduğunu söyledi. Ben de gürültü yapmak için, caydırıcı olsun diye top atışı yaptırdım. Ben emri uyguladım. TCG Kemalreis gemisine top atışı yaptırdım. Toplar kurusıkıydı. Kimseye bir zarar gelmedi. Sesler İstanbul'dan duyulmadı. Gemileri seyre çıkarırken darbe girişimi olduğunu bilmiyordum. Top atışını darbeye destek vermek için yaptırmadım. Ben emirleri uyguladım. Hangi darbe gemilerle yapıldı. Kurusıkı top atışlarıyla darbe mi olur." diye konuştu.

Daha sonra çapraz sorguya alınan Öngör, Mahkeme Heyeti Başkanının, seyre çıkan gemilerde personelin cep telefonlarını toplattığını hatırlatıp televizyonların izlenmesini niçin engellediğini sorması üzerine, "Terör saldırısı nedeniyle gemilerin güvenliği için Marmara Denizi'ne açıldık. Amacım, gemi personelinin, televizyondan bilgi alarak telefonla teröristlere bilgi vermesini engellemekti. Bu gibi olağanüstü durumlarda bu tür uygulamalar her zaman olmuştur. Bu anormal bir durum değildir." yanıtını verdi.Sanığın savunması yaklaşık 9 saat sürdü.