Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker DİYARBAKIR

Terör örgütü PKK’nın hendek siyaseti ile yerler bir ettiği Diyarbakır’ın Sur ilçesi yeniden ayağa kalkıyor. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Sur’daki yenilenme projelerini yerinde inceledi. Gazetecilerle bir araya gelen Çavuşoğlu, Diyarbakır’da turist hedefinin 5 milyon olduğunu söyledi. Çavuşoğlu bölge ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Diyarbakır, Mardin ve yakın bölgeyi kapsayacak şekilde bir turizm destinasyonuna ilişkin bir çalışma yapmamız gerekiyor. 5 milyon yabancı turist hedefimiz var. Hedef ülkeler, tarihi ve kültürel turizme ilgi gösteren Japonya gibi ülkeler. Burada 27 sahabe, 2 Peygamber yatıyor. Hem inanç hem kültür turizmi bakımından son derece mümbit bir zemine sahip. 30 yıldır Diyarbakır ile oluşan algının değiştirilmesi kolay değil. Son dönemde terörle verdiğimiz mücadele neticesinde başarı sağlanmış oldu. Şimdi bırakın şehirleri saklandıkları inlerinde bile rahat değiller. Etkili bir mücadele sürdürülüyor. Bu süreçten sonra bölgede hem hayatın normalleşmesi hem de sosyal aktivitelerin çoğalması, turizm, tarih gibi özelliklerin ortaya çıkması büyük zenginlik oluşturacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, TOKİ’nin gerçekleştirdiği projeler devasa nitelikte.

Burası canlanmış, yaşam merkezi hâlini almış. Terör örgütü en çok zararı bölge insanına vermiş. Terör örgütünde yaka silken bölge insanın devletin ortaya koyduğu bu kararlılık nedeniyle müteşekkir. Bundan hiçbir şekilde vazgeçilmemesi gerektiğini ifade ediyorlar. Diyarbakır’ın normalleşmesi demek; bölgenin normalleşmesi, bölge insanının geleceğe umutla bakması demek. Yaptığımız etkili mücadele ile bunları hareket edemez hâle getirirken bölge insanı da millet olmanın şuuruna vardı. AK Parti ile beraber çok sayıda uçak seferleri koyduk. İhtiyaç ve potansiyel olduktan sonra yurt dışı seferleri de gündeme gelebilir. Ben Diyarbakır’a geldim gördüm. Mesajım şudur; bizim batıdan doğudan güneyden kim varsa gelsin buraya. Diyarbakır’ı gezsin. Bu tarihî ihtişamı, medeniyet dokusunu burada görsün. Biz Türkiye’yi İstanbul’suz, Bursa’sız, Erzurum’suz, Trabzon’suz nasıl tarif edemezsek Diyarbakır’sız da tarif edemeyiz. Buram buram tarih kokan güzellikleri ve medeniyet havzası olan Diyarbakır çok müstesna yere sahip. Bu terör sadece insana ilişkin değil aynı zamanda tarihe kültürel yapılara da düşmanca tavır almış. Terör öyle bir şey ki sadece İslam’ın değil sadece Hristiyanlığın değil bütün insanlığın ortak değerini hedef almış.”