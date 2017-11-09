Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ’nün yargı sivil imamları soruşturması dosyasında önemli bir itirafçı beyanı yer aldı. Örgüt içinde ATM (Arama Tarama Mesulü) sorumlusu yani FETÖ mensuplarının evlerine ve iş yerlerine giderek şahısların dijital eşyalarında arama yapan kişi olarak görev yapan Ramis D, sorumlu olduğu hâkim ve savcıların evlerine giderek örgütsel bir dokümanın olup olmadığını kontrol ettiğini, herhangi bir veri olması durumunda da bunları sildiğini söyledi. Ramis D, ifadesinde şunları kaydetti:

“Eğer şahısların ByLock’ları varsa kontrol ederdim. ByLock görüşme sisteminde örgütün müsaade ettiği şahısların dışında ByLock listesine ekli bir şahıs varsa çıkarırdım. Görsel yayınların çok fazla olmamasına dikkat edilirdi ve ben de ederdim. Çok fazla görsel varsa bunları alarak örgüt içindeki başka şahıslara verirdim.

YEDİ KİŞİDEN SORUMLUYDUM

Toplamda 7 şahıstan sorumluydum. Bu şahıslarla ilgili olarak görevlendirmeyi bana Esat isimli kişi yaptı. Esat, örgüt içerisinde hâkim savcı adayları ile bunların sivil abilerinden sorumlu üst abisiydi. Furkan Kod, Süleyman kod, Azmi kod, İhsan Kod, Erdinç Kod isimli şahısların evine giderek ATM görevimi yerine getirdim. İvedik OSB’ de bulunan iki ayrı evde kendi aramızda ofis dediğimiz yerde toplantılar yapardık. Görevli olduğum ATM konusuyla ve yaptığım aramalarla ilgili olarak Esat isimli şahsa ve orada bulunanlara bilgi verirdim. İşim bittikten sonra Esat isimli şahıs beni toplantıdan çıkartırdı, daha sonra kendi aralarındaki toplantılara devam ederlerdi.”