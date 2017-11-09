Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığı yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Filmli cam fabrika çıkışlı ise, üzerinde 43-R ibaresi bulunuyor. Arka taraftaki camlarda 43-R ibaresi olan araçlara ceza yazmıyoruz'' dediler.

Cam filminden dolayı sürücülere 206 TL ceza yazılırken, bir hafta içinde cam filmi sökülmezse, araç parka çekiliyor. 206 TL cezayı 15 gün içinde peşin ödeyene de yüzde 25 indirim yapılıyor. Böylelikle ceza peşin ödemede 154 liraya düşüyor. Ayrıca 20 ceza puanı da uygulanıyor.