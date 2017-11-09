Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 33 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 65 personelden, etkin pişmanlıktan faydalanmaları üzerine mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 34 şüpheli ifadelerinde önemli bilgiler verdi.



Askerlerin etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyerek kendilerinden sorumlu "mahrem imamların" isimlerini vermesi üzerine dosyanın kapsamı genişletildi.

İfadeler doğrultusunda 12'si Osmaniye'deki TSK yapılanmasından sorumlu olmak üzere 32 "mahrem imamın" kimlikleri tespit edildi. Bu şüphelilerin bazılarının ByLock kullanıcısı olduğu için cezaevinde tutulduğu ancak örgüt içindeki bu görevlerinin bilinmediği ortaya çıktı. Diğerleriyle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Farkı illerdeki 20 "mahrem imamın" bilgilerinin, ilgili savcılıklarla paylaşıldığı, bunların arasında ağırlıklı öğretmen olmak üzere, araştırma görevlisi, infaz koruma memuru ve icra müdür yardımcısı gibi görevlerde bulunan kişilerin olduğu öğrenildi.

Sadece kendilerinden bir üst görevdeki örgüt mensubunu tanıdığı belirtilen "mahrem imamların", kendisine bağlı askeri personelle kesinlikle cep telefonlarını kullanarak iletişim kurmadığı, sabit hatlardan aramalar yaptığı belirlendi.

"EV ARKADAŞI FETÖ ÜYESİ ASKERLER BİRBİRİNDEN HABERSİZ"

Şüphelilerin itirafları doğrultusunda, gizliliğe verilen önem kapsamında ev arkadaşı olan iki şüpheli askerin aynı "imama" bağlı olmalarına rağmen birbirilerinin örgüt üyesi olduğunu bile bilmediği ortaya çıktı.

Aralarında bir istihbarat astsubayın da yer aldığı itirafçıların örgüte nasıl katıldıkları, görev yaptıkları illerdeki "abi" ve "imamlarla" nasıl ilişi kurdukları, örgüt toplantılarına kimlerin katıldığı gibi bilgileri verdiği öğrenildi.

11 EKİM'DE OPERASYON YAPILMIŞTI

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, Osmaniye merkezli 33 ilde 11 Ekim'de operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 56'sı muvazzaf olmak üzere 77 askeri personelden 65'i gözaltına alınmış, diğer 12 şüphelinin ise başka soruşturmalar kapsamında cezaevinde olduğu belirlenmişti.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 26'sı tutuklanmış, 5'i savcılık tarafından salıverilmiş, 34'ü ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemeleri üzerine çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.