Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Canikli, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



2 BİN 304 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ



10 Ocak 2017'den itibaren etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü sayısının 2 bin 304 olduğunu açıklayan Bakan Canikli, "Bu gerçekten bu konuda verilen mücadelenin ne kadar başarılı olduğunu gösteren en güzel sonuçlardan bir tanesi." şeklinde konuştu



TÜRKİYE-FRANSA-İTALYA ANLAŞMASI



Bakan Canikli, Türkiye, Fransa ve İtalya Savunma Bakanlarınca savunma işbirliği niyet beyanı imzalanmasına ilişkin, "Biliyorsunuz S400 hava savunma sisteminin yanında yine salt füze sistemlerinin daha iyi bir üst modelinin bu ülke firmalarıyla geliştirilmesi, Türkiye ile birlikte üretilmesi ve kullanılmasını içeriyor. Bu alandaki eksikliğimizi de büyük oranda giderecek ve yerli, milli imkanlarla hava savunma sisteminin oluşumuna katkı sağlayacak bir proje." dedi.



YPG TERÖRÜNÜ AMERİKA'YA BELGELEDİK



Amerika Savunma Bakanı ile yapılan terör örgütü YPG ile ilgili tüm belgeleri paylaştıklarını belirten Bakan Canikli: "Özellikle YPG'nin, PKK'nın Suriye kolu olduğu, aynı yerden komuta edildiği, aynı terörist havuzundan beslendiğini hem ifade ettik hem de bunu belgeleriyle, fotoğraflarıyla kendilerine takdim ettik. Sadece Amerika'ya değil, İngiltere, İspanya, Arnavutluk ve başka ülkelere de hazırladığımız bu çalışmayı takdim ettik. Orada PYD'nin, YPG'nin; PKK'nın bir kolu, bir unsuru olduğunu gösteren bütün bilgi, belge, doküman, hepsi var. (Hakkari'deki saldırı) Özellikle bir tanksavar silahı ile ilgili, AT-4, onun da koalisyonun, Amerika'nın YPG'ye verdiği silahlardan olduğunu düşündüğümüzü fotoğraflarıyla birlikte paylaştık. En net şekilde, tartışmasız şekilde." dedi.



İDLİB'DE GÖZLEM NOKTALARI



TSK'nın İdlib'de gözlem noktaları oluşturma süreci hakkında bilgi veren Canikli: "Amacımız, orada huzurun, barışın sağlanması ve istikrarın getirilmesi. Bunu direkt silahla yapmadan önce diğer bütün yöntemleri de kullanıyoruz. O noktada gelinen aşama gayet tatmin edici. Gözlem noktalarının oluşturulması süreci bundan sonraki aşamada hızlanacaktır." açıklamasında bulundu.



AFGANİSTAN'A MUHARİP BİRLİK GÖNDERİLECEK Mİ?



Afganistan'a ilave bir muharip birlik kaydırılması iddialarına değinen Canikli, "Afganistan konusunda ilave bir muharip birlik bizim kaydırmamız söz konusu değil. Onun dışında danışman ve bu pozisyonda ilave katkılarımız olacak. Eğitici, danışman konusunda muharip olmayan personelimizin gönderilmesi söz konusu olacak. 100'e yakın ilave personel gönderilmesi... Ama bunlar muharip birlik değil." ifadelerini kullandı.