54 yaşındaki Muzaffer Sezgin, Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde 27 yıl önce kurduğu motor fabrikasında şu ana kadar 10 milyondan fazla üretim gerçekleştirdi. ARGE ve çalışma ekibiyle firma, 12 ülkeye de ihracat yapıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine Uçak Savar motoru, ABD’ye İnsansız Hava Aracı motoru, yine bir otomobil fabrikasına araç motoru üreten firma, Türkiye’nin yerli otomobilinin motorlarını da yapmak istiyor.



Sezgin Motor Makinenin Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Sezgin, şu anda günlük 500 adet motor üretimi yapabilme kapasitelerinin bulunduğunu, tam kapasite ile çalıştıkları zaman günlük bu rakamı bin 400 adete çıkarabileceklerini ve ayda 40 bin adet üretim yapabileceklerini söyledi.



Meslek lisesini bitirdikten sonra iş hayatına atıldığını anlatan Sezgin, ”Başından beri böyle bir motor üreteceğimizi hayal etmiştik. Hayallerimizi gerçekleştirdik. Bugün Türkiye’de ve dünyada sayılı bir firma olduk. Arjantin’deki Hans bile bizi tebrik ediyor. Dün Almanya’dan arayıp tebrik ettiler. Almanya’daki çok büyük ünlü bir firmaya fason motor yapıyoruz. Bunu Elazığ’da başardığımız için çok mutluyuz. Elazığ’da yatırım yapmak tabii ki kolay değil. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yatırım yapmak ve her şeye anında ulaşmak o kadar kolay değil. Ama bizler buraya yatırım yapmazsak kimse yapmaz ve buralar bomboş kalır. Biz burada yatırım yapmakla sadece bölgeye istihdam için değil, bu bölgedeki meslek liseleri, teknik eğitimler, teknoloji fakülteleri ve üniversitelere de hizmet veriyoruz. Oradaki talebelerin yetişmesi içindir. Burada staj yapıyorlar, nasıl üretildiğini görüyorlar. Belki de bizim burada olmamızla üniversite de okuyan talebeler daha şanslı. Başka yerde daha rahat göremezler. Biz bu konuda tamamen açığız. Yeter ki insanlara faydalı olalım” dedi.



“10 milyon motor ürettik”



27 yıl önce ilk olarak Türkiye’de olmayan dalgıç motoru ile çalışmalara başladıklarını aktaran Sezgin, ”Sadece İtalyanlar yapıyordu. O günlerde biz buna karar verdiğimiz de kimse hayal bile edemiyordu. Ama en iyi şekilde başladık ve 2001 yıllarında vergi rekortmeni olduk. Bugüne kadar devam ederek Asenkron motoru üzerine beyaz eşya sektöründe çalıştık. Bugüne kadar toplam 10 milyon adet motor ürettik. Bunun yanı sıra yeni gelişen dünyada yeni nesil fırçasız dc dediğimiz motorlara geçtik. Günümüz çağına ayak uydurarak bugünlere geldik. Bizim ARGE'miz çok iyi çalışıyor, çok iyi bir ekibimiz var. İHA ve roket motorları yaptık” diye konuştu.



“Helikopter motorlarına denemesine başladık”



Helikopter motorlarının denemesine başladıklarını da söyleyen Sezgin, şöyle devam etti:





”22 kilovat tamamen elektrikli ve içten yanmalı değil. Sürücüsünü de yine tamamen biz tasarlıyoruz. Bunun sadece 2 yeni nesil motorlarda motoru yapmanız yetmiyor. Bunu sürmeniz için bir sürücüye ihtiyacınız var. Onları da biz tasarlıyoruz. Ama önümüzdeki sene bunlarla ilgili yaklaşık 39 milyonluk bir fabrika kuruyoruz. Buda yine Türkiye’de en büyüğü. Ortadoğunun 3’üncü fabrikası oluyor. Dünyanın şuanda en ileri gelenlerinden İsveç’te sonra Almanya'da var. Daha sonrada biz geliyoruz. Tabii ki bunlar sadece araç motoru değil, diğer motorlara da ağırlık verdik. Asansör motoru, sirkülasyon pompası olmak üzere BLCD'i motorları tamamladık. Şuanda hazırız ve piyasaya da satıyoruz."

"5 bin adet araç motorunun ön anlaşmasını yaptık"



Sezgin, araç motorlarına ağırlık verdiklerinin altını çizerek, ”Araç motorlarında da 2 tip motor üretiyoruz. Bir eski nesil olan motorlardır. İtalyanların yaptığı motorlar vardı ve biz şuan ondan daha öndeyiz. Onlarım verimleri yüzde 91, bizimkisi yüzde 95’ tir. Onlar bakır enjeksiyonlu Asenkron motordur . Bakır enjeksiyonu motoru döken ikinci firmayız. Diğer, yeni nesil motorların hepsini üretebiliyoruz. Yeni bir sipariş aldık. Ünlü bir markanın 5 bin adet araç motorunun ön anlaşmasını yaptık. Şuana kadar 20 tane ürettik ama yeni siparişte 500 tane yapıyoruz. Onun ardından da 5 bin tane yapacağız. Şu anda 500 tanenin malzeme ve üretim planlamasını yaptık. 40 gün içinde de bitireceğiz” diye konuştu.



“Türkiye ve Avrupa’nın ihtiyacını karşılayabiliriz”



Mevcut kapasiteleri ile günlük 500 adet motor üretimi yaptıklarını anlatan Sezgin, “Ama ileriki dönemde bin 400’e çıkacağız. Bu da ilave yatırımlarla olacaktır. Ortalama aylık 40 bin civarında motor edecektir. Türkiye ve Avrupa’nın da ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahibiz, bu da gerçekten kolay olmadı. Bir 30 yıllık deneyimimiz var. Bugün her yerde bizi bilmeyen yoktur. Motor denildiğinde Elazığ’da Muzaffer Sezgin yapar derler, bu insanların kafasında yer etti” şeklinde konuştu.

ABD 30 bin adet İHA motoru talep etti



Şu anda roketlerin özel bir motorunu ürettiklerini kaydeden Sezgin, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

”Bu Türkiye’de olmayan bir motor. Tamamen bize has tasarımı ve bize has dizaynı ile bir motor yaptık. Şimdiye kadar Amerika’dan İHA alıyorduk. İHA’larımız tamamen yazılımları ve bütün her şeyi onların elindeydi. İsteseler havadaki İHA’yı düşürebilirlerdi. Ama şimdi biz bunun motorunu, yazılımını, sürücüsünü tamamen kendimiz yerli ve milli üretiyoruz. Biz şimdi Amerika’ya İHA motoru yapıyoruz. Şuanda ilk numuneleri yapıp gönderdik. Bin tane sipariş aldık ama bizden 30 bin adet talep ediyorlar."

Aynı zamanda uçaksavarlara uçaksavarı döndüren motorları yaptıklarını da sözlerine ekleyen Sezgin, ”Daha önce bunlar dizel ve benzinliydi. Biz tamamen bunları güneş enerjisi ve batarya ile çalışan motor yaptık. Daha az enerji ile daha uzun ömürlü çalışan motorlar yaptık. Bu motorlar 24 volt ve 400 amper aküyle 8 saat çalışabiliyor” diye konuştu.