Kuzey Irak'ta, DEAŞ'a muhalif olduğu için polis  ağabeyini infaz ettiği görüntüsü sosyal medyada paylaşılan Iraklı terörist,  emniyetteki ifadesinde infazı örgüte bağlılığını ispatlamak amacıyla  gerçekleştirdiği itirafında bulundu.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ'ın  talimatıyla örgüte muhalif öz ağabeyi Abdulkadir Abdurrahman'ı başına tabancayla  ateş açarak infaz ettiği görüntüsü propaganda amaçlı sosyal medyada yayınlanan ve  dün Kayseri'de başarılı operasyonla yakalanan Iraklı terörist Abdulkhaleq Abdulqader Ali'nin (47) emniyetteki işlemleri sürüyor.

Zanlı, sorgusunda ağabeyini infaz ettiği görüntüleri doğruladı.

DEAŞ bünyesinde Kuzey Irak'ın Telafer bölgesinde faaliyet gösterdiği  belirlenen Ali, kendisinden bir yaş büyük ağabeyi Abdulkadir Abdurrahman'ın  Irak'ta polis olduğunu, DEAŞ'a muhalif hareket ettiğini, bu nedenle örgüt  tarafından infaz emri verildiğini, samimiyeti ve örgüte bağlılığının test  edilmesi için infazın kendisine yaptırıldığını anlattı.

İstihbarat çalışmaları sonucu yaklaşık 20 gün önce yasa dışı  yollardan, Suriye üzerinden Hatay'a girdiği tespit edilen, otobüsle geldiği  Kayseri'deki terminalde kendisini karşılamaya gelen örgüt üyesiyle yakalanan  Ali'nin, eşi ve 2 çocuğunun da yaklaşık 2 ay önce kente getirildiği belirlendi.

Gözaltına alındığında bir hayli çökmüş halde ve sakalının beyaz olduğu  gözlenen Abdulqader Ali, Kuzey Irak'ta ağabeyini infaz ettiği görüntüsü  çekilmeden önce sakalını siyaha boyadığını söyledi.

Ali'nin, Türkiye'deki diğer DEAŞ üyeleriyle bağlantılarına yönelik  araştırma sürüyor.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekiplerinin çalışması  sonucu, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparak kente geldiği belirlenen  Iraklı Abdulkhaleq Abdulqader Ali, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince  yakalanmış, zanlıyı terminalde karşılayan Yusuf Mustafa ile bağlantılı olduğu  Sabir Kurdi ve Mohammed Khurais de gözaltına alınmıştı.