Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerli Otomobili üretecek beş babayiğit Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklandı. Yerli otomobil Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell, Zorlu Holding'in ortak girişimiyle üretilecek.

Beş babayiğitin açıklanmasından birkaç ay önce ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TOBB Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada yerli otomobilin TOBB camiasının içerisinden çıkarılması teklifini yapması üzerine, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu 'Biz hazırız' karşılığını vermişti. Bunun üzerine, Bursa İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), yerli otomobilin üretim yeri için İnegöl'ü adres gösterip, üretim için talip olan ilk il oldu. İnegöl'den sonra Bursa'nın Yenişehir ilçesi de yerli otomobil için harekete geçti.

"YERİMİZ HAZIR"

Yerli otomobil üretiminin talipleri arasında olan bir diğer il ise Sakarya. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, yerli otomobilin Sakarya'da üretileceğine inandığını belirterek "Yerimiz hazır, üretim üssü çalışmamız hazır, dosyamız hazır. TOBB Başkanımıza, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza son hazırlıklarımızı tekrar sunacağız ve çalışmalarımıza hep birlikte hız kesmeden devam edeceğiz." dedi.

"HER TÜRLÜ KATKIYA HAZIRIZ"

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli'nin yerli otomobil üretimiyle ilgili her türlü teknik altyapıya sahip olduğunu belirterek, proje için her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını açıkladı.

Zeytinoğlu, "Başta yan sanayi olmak üzere Kocaeli'nin otomotiv endüstrisindeki birikiminden, yerli otomobil projesinin gerçekleştirilmesi sürecinde de yararlanılmalı." ifadelerini kullandı.

"ÜRETİM TEK BİR BÖLGEDE TOPLANMAMALI"

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise, yerli otomobilin Kayseri gibi bir şehirde üretilmesinin gelişmişlik derecesini artıracağını söyledi.

Büyüksimitci, yerli otomobilin Marmara Bölgesi'nde değil de Kayseri'de üretildiği takdirde daha olumlu sonuçlar alınabileceğini belirterek, üretimleri tek bir bölgede toplamanın sakıncasına değindi. Büyüksimitci, "Marmara da çok büyük bir fay hattının üzerinde. Bunun yanında savaş gibi başka unsurlar var. Bu kadar büyük bir risk alınmamalı. Bu tür stratejik yatırımlar ülke geneline yayılmalı. Gelişmişlik anlamında da risklerin dağılımı anlamında bu çok önemli." dedi.

"EN DOĞRU ADRES KONYA''

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü de, Konya'nın bugün Türkiye'nin 3. büyük organize sanayi bölgesine sahip olduğunu belirterek yerli otomobilde en doğru adresin Konya olduğunu bildirdi.

Yatırımın Konya'ya yapılması halinde girişimciye 2 bölgede 5 farklı yer önerisi sunulacağını, ancak yatırımcının farklı bir alanı istemesi halinde bu konuya da çözüm üretmeye hazır olduklarının altını çizdi.

BİR ÇAĞRI DA EGE'DEN GELDİ

Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin üretim yeri için çoğu ilden talepler gelmesi üzerine, bir çağrı da Aliağa'dan geldi.

Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Başkanı Adnan Saka, yerli otomobilde en uygun yerin Aliağa olduğunu belirterek, otomobil üretiminde binlerce dönüm araziye ihtiyaç olduğunu kaydetti.

"BİNLERCE DÖNÜM ARAZİ LAZIM"

Saka, Yerli otomobilin üretim yeri için Torbalı'yı da adres gösteriyorlar. Orada 50 dönüm, 100 dönüm bir yer var, Opel fabrika yapmış. Siz yeni bir otomobil markası oluşturacaksınız, üretim yapacaksınız. 50-100 dönüm yerden ne olur? Binlerce dönüm arazi lazım bunun için. Aliağa bu iş için en doğru yer." dedi.

Ayrıca, Aliağa'da sac üretimi yapan bir fabrikanın bulunduğunu ve otomobil fabrikası için de sac üretebileceğini vurgulayan Adnan Saka, "İlçemizde HABAŞ'ın sac fabrikası var. İleriye dönük olarak otomobil sacı da üretmeye başlayacak belki. İkincisi, bu işin ana kaymağı ihracattadır. Fabrikadan doğruca limana verip gemiye bindirebileceğimiz, tren yoluyla dünyanın her yerine araç gönderebileceğimiz bir lokasyondayız biz. Bundan 7-8 sene evvel Başbakanlık Yatırım Ajansından yetkililer geldi, bu bölgede araştırmalar yaptı. 'Bize 2 bin-3 bin dönüm yer temin edebilir misiniz?' diye. Bizler de ön çalışmasını yaparak olabilirliğini söyledik. Ne olduğunu bilmiyorum; ama sonra vazgeçildi o yatırımdan. Şimdi de böyle bir arazi çalışması yapılırsa, böyle bir lokasyonda en uygun yer bize göre muhakkak ki Aliağa'dır" diye konuştu.

ANKARA İSE BEYNİNE TALİP

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da konuyla ilgili açıklama yapmıştı.

Başkan Baran, Ankara'nın yerli otomobili üretecek 'babayiğit'e, Ar-Ge çalışmaları yapacak, beyin ve yedek parçayı üretecek tedarikçi olmaya hazır olduğunu belirtip, şunları kaydetmişti:

"Ankara, üniversiteleri, 8 teknoparkı, 11 OSB'si, 29 Ar-Ge merkeziyle yerli otomobilin tüm Ar-Ge faaliyetlerini yürütebilir. OSTİM OSB'deki 5 bini aşkın işletmemiz sadece Ankara'ya değil, tüm ülkeye hatta Ortadoğu'ya rüşdünü ispatlamış durumdadır. Yerli uçağa malzeme üreten göz bebeğimiz OSTİM'imiz yerli otomobilin ihtiyacı olan yedek parçaları elbette üretir."

"BABAYİĞİTLERİ, ESKİŞEHİR'İN BABAYİĞİTLERİYLE ÇALIŞMAYA DAVET EDİYORUZ"

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Nadir Küpeli, yerli otomobilin üretim yeri için talip olduklarını bildirdi.

Küpeli, yaptığı açıklamada, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell, Zorlu Holding yönetim kurulu başkanlarına birer mektup gönderdiklerini ve onları Eskişehir'e yatırıma davet ettiklerini belirtti.

VE SON TALİP KÜTAHYA

Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkeye araçlar için yedek parça gönderen Kütahya da yerli otomobil üretimine talip oldu. Kütahya'nın Ak Parti'li dört milletvekili, "yerli otomobilin şehirlerinde üretilmesine talip" olduklarını söyledi.

Tüm bu gelişmeler devam ederken, Türkiye'nin yerli otomobilinin henüz nerede üretileceği konusu ise netlik kazanmadı. (Habertürk)