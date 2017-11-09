Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma bürosunda FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in sözde onursal başkanı olduğu ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın yöneticileri, üyeleri ve çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 111 kişi hakkında verilen gözaltı kararı kapsamında yakalanan 45 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 21'i savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, 24 şüpheli Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılık, ifadesini aldığı 24 şüpheliden 14'ünü serbest bırakırken, 10 şüpheliyi ise tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği sevk edilen 10 şüpheliden aralarında eski Milliyet gazetesi yazarı Mehmet Gündem ile gazeteci yazarlar Behram Kılıç ve Nuh Gönültaş'ın da bulunduğu 4 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, 6 şüphelinin ise adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakılmasına hükmetti.

Öte yandan gözaltına alınıp serbest bırakılan şüpheliler ile haklarında adli kontrol kararı uygulanan şüphelilerin tamamının Gazeteciler ve Yazarlar Vakfının alt düzey çalışanları olduğu öğrenildi.

Geçmiş

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in sözde onursal başkanı olduğu ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın yöneticileri, üyeleri ve çalışanlarına yönelik soruşturması çerçevesinde, İstanbul merkezli, Ankara, İzmir ve Manisa başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Hakkında gözaltı kararı verilen 111 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon kapsamında 45 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden bir kısmının ise FETÖ üyeliğinden başka soruşturmalar kapsamında tutuklu olduğu, bazı şüpheliler hakkında yakalama kararı bulunduğu, bir kısım şüphelinin de yurt dışında bulunduğunun tespit edildiği belirtilmişti.