Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'da Gökkuşağı tekstil'in boyahanesinde dün meydana gelen 5 kişinin öldüğü 16 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

FABRİKA SAHİBİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI TUTUKLANDI

Olayla ilgili dün akşam gözaltına alınan fabrika sahibi Şükrü Demir ile iş güvenliği uzmanı Tuğba Tongaç tutuklandı.

POLİS KONTROLÜNDE OĞLUNUN CENAZESİNE KATILDI

Şükrü Demir, oğlu Yavuz Demir'in bugün ikindi namazında Emirsultan Camii'ndeki cenaze törenine, savcı izni ile polis kontrolünde katıldı. Burada, namaz sonrası taziyeleri kabul eden Şükrü Demir'in, oğlunun Teferrüç Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnine katılmasına izin verilmedi. Cenaze törenine hastaneden taburcu olan Nurefşern Makas da katıldı. Şükrü Demir, kızına, "Allah'a emanet olun. Beni merak etmeyin. Her şey iyi oyacak" dedi.

Cenaze törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ak Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ile vatandaşlar da katıldı.