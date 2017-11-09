Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlût Uysal, Florya Sosyal Tesisleri’nde gazetecilerle bir araya geldi. Göreve başladıktan sonra ilk kez basın mensuplarıyla bir araya gelen Uysal, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM MASADA



Kentsel dönüşüme fazlasıyla önem verdiklerini ifade eden Başkan Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinden sonra başlayan tartışmalara da katıldı.

GÖKDELENLERLE MÜCADELE SÖZÜ



Mevlût Uysal, "Bundan sonra imar artışı olmayacak. Yeni gökdelenlere izin vermemek için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

ERDOĞAN'IN ÇIKIŞI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehircilik Şurası'nda yaptığı açıklamada şehirlerde ruh olmadığını ifade ederek her yerin beton olduğundan şikayet etmişti.