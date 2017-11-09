Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Otomobillerdeki cam filmi yasağıyla ilgili olarak konuşan Erdoğan, "Yasak yanlış. Mağduriyet olmamalı. Gerekli düzenlemenin yapılması için talimat verdim" ifadelerini kullandı.

AK Partili vekillerin kendisine FETÖ yüzünden mağdur olduklarını iddia edenlerle ilgili şikâyetleri iletmesi üzerine Erdoğan, "Bu şikayetlerin bir kısmını incelediğimizde altından FETÖ çıkıyor, acırsak acınacak hale geliriz" diye konuştu.

CAM FİLM TARTIŞMALARINA NOKTAYI KOYDU

Cam filmi konusunda yasağın yanlış olduğunu ve mağduriyet yaratılmaması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri ve Maliye Bakanlığı'na bu konuda talimat verdi. Geçtiğimiz günlerde motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili devreye giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez de cam filmi için devreye girmiş oldu.

FETÖ MESAJI: ACIRSAK ACINACAK HÂLE GELİRİZ

Milletvekillerinin FETÖ mağduriyetleri konusunda çok eleştirildiklerine yönelik ifadelerine Erdoğan, "Acırsak acınacak hâle geliriz" yanıtını verdi.

"İSTİFA EDENLERİ DIŞLAYACAK HAREKETLERDEN KAÇINILSIN"

AK Parti'deki istifalarla ilgili olarak milletvekillerine uyarıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstifa edenleri dışlayacak hareketlerden kaçınılsın" dedi.

"ANKARA'DAKİ AKM DE YENİLENECEK"

Ankara'daki AKM'nin de yenileceğini söyleyen Erdoğan, "Atatürk Kültür Merkezi için şu an 4 proje var" dedi.