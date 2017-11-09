Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulu’nun kararı ile ilgili tüzük uyarınca, Millî varoluş mücadelesine canları ve kanları ile destek vererek, bağımsızlığının ve egemenliğin kazanılmasında emeği olan yaklaşık 55 bin civarında kişiye, bu mücadelenin anısına ve koydukları katkının bir nişanesi olarak yıllardır dört gözle bekledikleri Millî Mücadele Madalyası, rozeti ve beraatı bugün dağıtılmaya başlandı.

Madalya, rozet ve beraatlar, 1955-1 Ağustos 1976 tarihleri arasında ve Kıbrıs Mutlu Barış Harekâtı’nda görev yapan askerler ile mukavemetçi, mücahit, gazi, malul gazi, Hadise kurbanı ile şehitler için verilecek. Hayatta olmayan hak sahiplerinin madalyaları mirasçılarına dağıtılmaya başlandı. Türkiye'deki gazilere ise valilikler ve temsilcilikler tarafından hak sahiplerine dağıtılacak.

KKTC Başbakanlık’ta düzenlenen ilk törende millî mücadele madalyası, rozet ve beratı dağıtıldı. Bugün 13 muharip dernek temsilcisine Millî Mücadele Madalyası, rozet ve beratı takdim edildi. Tören öncesinde konuşan KKTC Başbakan Hüseyin Özgürgün, “Millî mücadele tarihimizin kahramanlarına, bugünlere gelmemizde katkısı olan mücahitlerimize, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına o kahramanlıklarının anısına bir madalya ve aslında maddi değeri değil ama manevi değeri çok büyük olan şeref madalyasını hazırlamış bulunuyoruz” dedi.

'KKTC TARİHİNDE BİR İLK OLACAK'

Başbakan Özgürgün, bunun KKTC’de bir ilk olduğunu vurgulayarak, “Bu madalyalar kuşaktan kuşağa aktarılarak böyle bir mücadelenin verilmiş olduğunu simgeleyecek” ifadelerini kullandı. Özgürgün, “Manevi değeri anlamında gerçekten çok güzel bir eser ortaya çıktı. Bu tabi ki Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelişinde ortaya koydukları canları, kanları karşılayan bir şey değil. Ama böylesine bir eserin kuşaktan kuşağa aktarılıp böyle bir mücadelenin verilmiş olduğunu simgeleyecek. Bu KKTC tarihinde de bir ilk olacak. Biz bu açıdan mutluyuz, gururluyuz. Hükûmet olarak bize nasip oldu bu çalışmayı bitirmek, katkısı olanlara teşekkür ediyorum“ açıklamasını yaptı.

Başbakan Özgürgün yaklaşık 55 bin madalyanın, KKTC’de dernekler aracılığı ile, Anavatan Türkiye’de ise temsilcilikler ve valilikler aracılığıyla verileceğini kaydetti. Özgürgün’ün konuşmasının ardından madalya takdimlerine başlandı. Bazı muharip dernek temsilcileri de tören esnasında konuşarak 43 yıldır özlemlerini çektiklerini madalyaları bugün aldıklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.